João Gil vai estar no Estúdio 24 do próximo domingo, antecipando alguns temas do álbum onde revisita alguns dos maiores sucessos da sua autoria, pela voz de grandes artistas nacionais.

O músico e compositor vai juntar os amigos num concerto inédito, dia 14 de dezembro, no Campo Pequeno.

Os convidados são: Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, António Zambujo, Carlão, Celina da Piedade, Filipe Pinto, João Pedro Pais, Jorge Palma, Luís Represas, Manuel Faria, Márcia, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa, Rui Pregal da Cunha, Rui Veloso, Tatanka e Tiago Bettencourt.

Inscreva-se aqui para assistir ao concerto grátis, no dia 3 de dezembro, na TVI: