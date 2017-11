O grupo norte-americano The Killers vai atuar a 29 de junho no festival Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, anunciou hoje a organização.

Este será um regresso do grupo a Portugal, onde atuou em 2013, mas uma estreia no Rock in Rio Lisboa, cuja oitava edição decorrerá nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho.

Os The Killers, formados em Las Vegas em 2001, editaram em setembro "Wonderful Wonderful", quinto álbum de estúdio, e têm estado já em digressão este mês pela Europa, onde voltarão em 2018.

Em Lisboa, é esperado que a banda de Brandon Flowers recupere também alguns dos temas mais conhecidos da carreira, como "Mr. Brightside", "Human" e "Somebody Told Me".

Os The Killers são o segundo nome que o Rock in Rio revela para o cartaz em Lisboa, depois de ter anunciado em outubro o músico Bruno Mars, para 24 de junho.

No recinto no Parque da Bela Vista, batizado de "Cidade do Rock", a organização aumentará as horas de "entretenimento diário", da 12:00 até às 02:00, e terá novos espaços, nomeadamente de restauração.