Ed Sheeran vai voltar a Portugal. O músico tem concerto marcado para dia 1 de junho de 2019, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O anúncio foi feito pela promotora Everything is New no Facebook.

Num curto vídeo, o músico mostra-se entusiasmado por voltar a terras lusas, desta vez em nome próprio, depois de ter atuado no Rock in Rio Lisboa em 2014.

Portugal faz parte das novas datas em nome próprio, paralelamente com datas de festivais, que se juntam à já anunciada digressão de estádios na África do Sul, em março de 2019.

Os bilhetes serão colocados à venda dia 27 de setembro.