É no palco do Estúdio 24, no próximo domingo, 17 de Junho que Luís Represas apresenta pela primeira vez os novos tons de “Boa Hora”, o seu novo disco.

Com mais de 40 anos de carreira, Luís Represas reinventa-se ao 14.º álbum, explorando novas sonoridades ao lado de nomes da actual música portuguesa, mantendo-se, ao mesmo tempo, fiel aos amigos de sempre e, claro, à sua própria voz.

O resultado vem em “Boa Hora”. Este novo disco conta com a participação de velhos companheiros como Ivan Lins, Jorge Palma, Paulo Gonzo, Stewart Sukuma e ainda Carlos do Carmo - com quem grava um tema pela primeira vez -, ao mesmo tempo que inaugura colaborações com músicos de gerações mais novas como Fred Pinto Ferreira (Orelha Negra/Buraka Som Sistema) - responsável pela produção - Jorge Cruz (Diabo na Cruz), B Fachada e Mia Rose, cujo encontro se dá “Na Curva do Horizonte”, o primeiro single.

Convidamos todos os fãs e curiosos a estarem presentes neste de Luís Represas no Estúdio 24, um momento muito especial onde poderão assistir ao vivo a algumas das canções de “Boa Hora” em formato intimista e acompanhar de perto a entrevista de José Carlos Araújo ao cantor e compositor.