No próximo domingo, Virgul atua no palco do Estúdio 24.

“I Need This Girl”, “Só Eu Sei”, “Rainha” e, mais recentemente, “Nina” são os singles retirados do álbum de estreia a solo de Virgul e alguns dos maiores êxitos da música portuguesa nos últimos dois anos.

Depois de realizar mais de 100 espectáculos de norte a sul do país, Virgul tem agora data marcada para apresentar o álbum “Saber Aceitar” ao vivo no Estúdio 24.