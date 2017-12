Os Muse vão atuar no Rock in Rio Lisboa a 23 de junho. A informação foi confirmada, esta segunda-feira, pela organização do festival.

Depois de terem atuado no Parque da Bela Vista na edição de 2008 e de 2010, os Muse voltam a subir ao Palco Mundo para encerrar o primeiro dia do festival, a 23 de junho.

Os bilhetes diários para o dia 23 de junho estão disponíveis a partir de amanhã e tem o custo de 69€.

Os Muse são o terceiro nome que o Rock in Rio revela para o cartaz em Lisboa, depois de ter anunciado o músico Bruno Mars, para 24 de junho, e os The Killers para o dia 29 de junho.

No recinto no Parque da Bela Vista, batizado de "Cidade do Rock", a organização aumentará as horas de "entretenimento diário", da 12:00 até às 02:00, e terá novos espaços, nomeadamente de restauração.