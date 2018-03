A Rolls-Royce tornou o modelo Wraith ainda mais especial, graças a uma nova coleção limitada a 55 unidades chamada "Luminary Collection". Além de vários extras e detalhes feitos sob medida, a grande particularidade desta coleção está nas estrelas presentes no habitáculo. Sim, já não é preciso sair à rua durante a noite ou ir ao planetário pois este Rolls Royce reproduz o céu estrelado.

A iluminação pode ser ligada através do toque de um botão que dá vida a 1340 luzes de fibra ótica, entre as quais oito estrelas cadentes de forma aleatória, presentes no interior do tejadilho e em redor do habitáculo.

Nenhuma mudança foi feita a nível de motorização, por isso o Wraith mantém o motor V12 de 6,6 litros de 623 cv de potência.