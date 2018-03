A Volvo quer explorar o potencial daqueles que estão verdadeiramente motivados a desenvolver novas tecnologias. Por isso, a marca sueca lançou recentemente um novo fundo destinado ao investimento em startups tecnológicas: Volvo Cars Tech Fund.

O objetivo principal deste fundo, é investir nas tendências tecnológicas estratégicas que estão atualmente a transformar a indústria automóvel onde se incluem inteligência artificial, eletrificação, condução autónoma e serviços de mobilidade digital.

Graças a esta iniciativa da Volvo, estas empresas irão beneficiar de várias formas. Para além da associação a um dos principais construtores automóveis mundiais, as startups poderão validar as suas tecnologias e acelerar o ritmo da sua introdução no mercado.

“Procuraremos investir em empresas que sejam capazes de nos fornecer acesso estratégico a novas tecnologias, novas capacidades e novos talentos. Ao ajudar estas jovens e promissoras empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, esperamos fortalecer o nosso papel na liderança da transformação tecnologia por que passa industria", disse Zaki Fasihuddin, CEO da Volvo Cars Tech Fund.

O lançamento deste fundo faz parte do projeto de inovação e transformação digital da Volvo Cars. O ano passado a empresa estabeleceu um centro em Silicon Valley, que desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias e serviços.