A espera terminou! A Toyota revelou a quinta geração do RAV4 no Salão de Nova Iorque e deixou bem clara a intenção de marcar posição no (super) concorrido universo dos SUV. A chegada está prevista para o primeiro trimestre de 2019.

O design da nova geração do RAV4 evoluiu muito em comparação com os antecessores. A estética do modelo está mais complexa e o visual mais agressivo com uma carroçaria repleta de ângulos e arestas pronunciadas. A frente apresenta uma grelha imponente com um logo bem evidente e os faróis mais refinados acentuam o visual mais felino.

A verdade é que a nível de código estético, o novo RAV4 adota muitos apontamentos da Lexus.Tal é percetível, por exemplo, nas proteções das cavas das rodas e o tejadilho preto.

O porta-bagagens está mais espaçoso e mais flexível de acordo com a Toyota e o interior sóbrio e minimalista, com poucos botões na consola central e um painel digital.

Gasolina ou híbrido e sem diesel

O novo RAV4 será lançado na Europa com duas motorizações: gasolina e híbrido. O diesel fica completamente fora dos planos da Toyota que mantém este tipo de motor a combustão apenas no modelo Land Cruiser e os utilitários.

Cada vez mais determinado em entrar nas “energias verdes”, o Toyota RAV4 híbrido combina um motor a gasolina de quatro cilindros de 2,5 litros com um motor elétrico na frente e incorpora um segundo motor elétrico na traseira. A versão a gasolina é alimentada apenas por um motor de dois cilindros 2 litros, associado a uma transmissão manual ou automática.