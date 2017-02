O Toyota Corolla foi o modelo mais vendido em todo mundo em 2016. Os dados recolhidos pela Focus2move indicam que o modelo nipónico continua a liderar as vendas, com mais de 1,3 milhões de unidades, o que representa uma redução de 3,6 face a 2015.

O segundo modelo mais vendido foi a Ford F-Series, com 993 mil unidades, com a pick-up a destronar o Volkswagen Golf, que desceu a terceiro, com 991 mil unidades vendidas.

O quarto mais vendido é o Hyundai Elantra, com 788 mil unidades, seguido do Honda CR-V, que saltou de sétimo para quinto, com 752 mil unidades e o Ford Focus, que caiu de quarto para sexto, com 734 mil unidades, 10 mil a mais que o Toyota RAV4, sétimo.

Um dos maiores saltos foi protagonizado pelo Honda Civic, que saltou de 17º para nono, atrás do Volkswagen Polo e na frente do Toyota Camry, que desceu quatro posições. Logo atrás da berlina nipónica surge o primeiro modelo chinês, o Wulling Hongguang, com 650.018 unidades vendidas.

Confira a lista dos 50 modelos mais vendidos em todo o mundo em 2016:

1. Toyota Corolla – 1.316.383

2. Ford F-Series – 993.779

3. Volkswagen Golf – 991.414

4. Hyundai Elantra – 788.081

5. Honda CR-V – 752.463

6. Ford Focus – 734.935

7. Toyota RAV4 – 724.198

8. Volkswagen Polo – 704.062

9. Honda Civic – 668.707

10. Toyota Camry – 660.868

11. Wulling Hongguang – 650.018

12. Chevrolet Silverado – 642.112

13. Hyundai Tucson – 638.341

14. Volkswagen Jetta – 613.258

15. Haval H6 – 580.683

16. RAM Pick-up – 577.792

17. Vokswagen Lavida – 548.321

18. Toyota Hilux – 545.208

19. Volkswagen Passat – 541.050

20. Honda Accord – 535.487

21. Volkswagen Tiguan – 519.843

22. Kia Sportage – 493.039

23. Buick Excelle – 475.408

24. Chevrolet Cruze – 472.301

25. Ford Fiesta – 465.032

26. Mazda3 – 463.023

27. Nissan Qashqai – 450.101

28. Toyota Prius – 443.002

29. Skoda Octavia – 442.957

30. Toyota Yaris – 417.460

31. Renault Clio – 415.229

32. Nissan X-Trail – 412.551

33. Hyundai Sonata – 376.687

34. Nissan Sylphy – 376.668

35. Chevrolet Malibu – 375.169

36. Nissan Rogue – 373.436

37. Ford Escape – 371.133

38. Baojun 730 – 370.169

39. Mazda CX-5 – 369.252

40. Jeep Cherokee – 362.094

41. Mercedes Classe C – 357.361

42. Audi A3 – 354.108

43. Volkswagen Sagitar – 343.331

44. Hyundai Santa Fe – 336.749

45. Nissan Altima – 333.386

46. Honda Fit – 332.834

47. Ford Transit – 332.437

48. GAC Trumpchi GS4 – 326.906

49. Baojun 560 – 321.555

50. Volkswagen Santana – 318.340