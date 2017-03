Richard Hammond, apresentador do programa «The Grand Tour» sofreu um «feio acidente» de moto em Moçambique no decorrer de filmagens para mais um episódio da série que coapresenta com Jeremy Clarkson e James May.

O britânico está bem, mas não deixou de ficar maltratado, como contou à família e num post com humor a que deu o título « Verifiquei, não estou morto».

Hammond confirmou a queda de moto durante as filmagens em Moçambique para fazer uma descrição do seu estado: «Bati com a cabeça, sim, bem como praticamente com todo o resto com exceção do polegar esquerdo. Não posso dizer mais sobre o como e o porquê; isso é para mais tarde no ano durante o programa.»

O seu pai, Alan Hammond, contou o que ouviu de viva voz do filho: «Não sei os pormenores completos, mas, pelo que me foi dito, o Richard esteve inconsciente durante algum tempo. Foi um acidente feio, mas ele disse-me que está totalmente recuperado.»

«Ele tem uma tendência para envolver-se em coisas destas, mas é esse o trabalho dele», referiu o mais velho da família Hammond ao «Daily Mail».

Em 2006, Richard Hammond teve um violento acidente quando rebentou um pneu do dragster a jato que conduzia em cena para o programa «Top Gear». Teve lesões cerebrais e hospitalizado cinco semanas.

«Tudo o que posso dizer é que não foi algo como da última vez. Falei com ele e disse-me que estava bem», relatou o irmão mais novo de Richard Hammond, Nicholas.