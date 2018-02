Miguel Oliveira (KTM) fez nesta quinta-feira o quarto melhor tempo do terceiro dia de testes de pré-época do Moto2.

Oliveira efetuou o seu melhor registo na penúltima das 28 voltas que realizou na terceira sessão do último dia de testes no Circuito Ricardo Tormo, com o tempo de 1m36.146s; mais 367 milésimos do que o piloto mais rápido, o italiano Mattia Pasini (Kalex).

Depois de ter sido o segundo mais veloz na quarta-feira, Miguel Oliveira bateu o melhor tempo da véspera, mas acabou superado, além de Pasini, pelos também italianos Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi.

Miguel Oliveira ficou, ainda assim, com o registo de ter sido o melhor piloto aos comandos de uma moto ‘não-Kalex’.