A Skoda apresenta no Salão de Genebra o concept Vision X, um estudo para o terceiro SUV da marca checa – depois do Kodiaq e do Karoq – que pretende assumir a forma definitiva de um crossover sustentável. Este é o primeiro carro híbrido da marca a combinar um motor a gasolina e CNG (gás natural comprimido) com um motor elétrico e o primeiro de tração integral sem pistões.

O sistema híbrido que visa potência espontânea e baixas emissões é composto pelo motor de combustão 1.5 litros G-TEC turbo e o CNG que proporciona uma potência de 96 kW (130 cv) e binário máximo de 200 Nm e o motor elétrico no eixo traseiro que permite rodar em distâncias curtas.

O motor CNG pode tomar a forma de biogás, ou de gás natural sinteticamente produzido – e neste caso será um veículo neutro no que respeita ao CO2 – e move o eixo dianteiro; se bem que os seus dois depósitos estão sob o banco traseiro e atrás do eixo traseiro movido pelo motor elétrico.

Aquele recebe a energia de uma bateria de iões de lítio de 48 V que carrega em andamento – tem um binário de 70 Nm. A tração frontal, traseira ou integral pode ser escolhida pelo condutor com o premir de um botão.

Graças a um depósito de gasolina adicional, a autonomia do Skoda Vision X é de 650 km. O crossover tem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 9.3 segundos e os 200 km/h como velocidade máxima.

“Desenho emotivo, tecnologia de condução moderna e total conectividade: com o estudo do concept Skoda Vision X estamos a apresentar a nossa visão de um crossover urbano moderno”, refere o CEO da marca, Bernhard Maier.

Agilidade, versatilidade e prazer de condução tanto no tráfego urbano como no off road são outros objetivos do mais pequeno SUV da marca que aponta 2019 como ano de eletrificação dos seus modelos o lançamento de um Superb híbrido plug-in.

Com uma bagageira com capacidade para 380 litros, o estudo vem na cor FlexGreen e antracite. Os faróis separados seguem o design dos outros SUV, embora as funções das luzes tenham sido redefinidas

Um painel de controlos com desenho ergonómico, a consola em vidro e o interior com pormenores nas consolas ou nos puxadores das portas com mistura de tecidos, pele e borracha são outras das características num interior onde é oferecida a personalização de funções com o sistrema Human Machine Interface com conectividade online permanente.

O infoentretenimento e conectividade caracterizam-se pela digitalização e tecnologias, como dirigir o condutor para lugares de estacionamento vagos, proporcionar o carro para aluguer quando não é necessário ou para partilhas, ou para garantir que as crianças são apanhadas no infantário por indisponibilidade dos pais.

O Skoda Vision X oferece ainda outros gadgets sustentáveis como suportes para dois skates elétricos trazendo dois capacetes e uma câmara drone.