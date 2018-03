A DS revelou os preços para as 14 versões do novo DS 7 Crossback lançado agora em Portugal no seguimento da abertura das «boutiques» que a marca francesa abriu no nosso país.

A segunda geração de veículos DS chega para se afirmar no segmento dos SUV premium agora que o Grupo PSA decidiu descontinuar o DS4 e o DS5.

O novo DS7 Crosssbac apresenta-se em Portugal em 14 versões complementares, divididas por quatro níveis de equipamento: Be Chic, Performance Line, So Chic e Grand Chic.

“O novo SUV da DS pode ser equipado com diferentes conjugações de motores e caixas de velocidades, do bloco a gasolina 1.6 PureTech, de 180 ou 225 cv, ao diesel 2.0 Blue HDi de 180 cv (...) associados à também inédita transmissão automática de 8 velocidades EAT8, num conjunto complementado com o motor diesel 1.5 BlueHDi 130 S&S, dotado da caixa de 6 velocidades manual CVM6”, refere comunicado da marca que revela os preços sem DLTP (Despesas Legalização, Transporte e Preparação).

Be Chic Performance Line So Chic Grand Chic 1.5 BlueHDi 130 S&S CMV6 (JLL 17”) 41.608 € --- 1.5 BlueHDi 130 S&S CMV6 (JLL 18”) 42.173 € --- 43.208 € --- 1.5 BlueHDi 130 S&S CMV6 (JLL 19”) --- 43.908 € --- --- 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 50.758 € 53.058 € 52.358 € 57.258 € 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 --- 44.250 € 44.650 € 49.550 € 1.6 PureTech 225 S&S EAT8 --- 46.608 € 47.008 € 51.908 €

VEJA TAMBÉM:---