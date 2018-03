A Mazda fez no Salão Automóvel de Nova Iorque a estreia mundial da mais recente evolução do CX-3. Esta versão 2018 adopta um design KODO mais maduro, motores SKYACTIV amplamente modificados e um conjunto mais abrangente de tecnologias de segurança i-ACTIVSENSE.

A segunda evolução feita no modelo lançado em 2015 traz uma grelha dianteira redesenhada, mas é sobretudo em termos interiores que há mais novidades com um travão de estacionamento electrónico e novidades nos sistemas de segurança i-ACTIVSENSE, incluindo um novo assistente de tráfego (em combinação com a transmissão automática SKYACTIV-Drive).

O motor diesel SKYACTIV-D que equipa a versão 2018 do Mazda CX-3 integra várias melhorias que vão ao encontro da norma de emissões Euro 6d-Temp, nomeadamente em emissões reais (RDE).

Também os motores a gasolina SKYACTIV-G desta nova geração Mazda CX-3 receberam várias atualizações para uma redução ainda maior das emissões de partículas frequentemente encontradas em motores a gasolina de injecção directa. Mesmo sem um filtro de partículas, este motor vai ao encontro dos mais exigentes requisitos da norma de emissões Euro 6d-Temp, incluindo o teste RDE para o número de partículas.

