A Rolls-Royce revelou a criação de uma série especial de 35 modelos Ghost em homenagem ao seu histórico modelo de 1907 Silver Ghost.

Além da gravação de marcas distintivas (como a sigla RR) a atestar a autenticidade desta linhagem do Rolls-Royce Ghost 2018, a pintura terá partículas de prata pura, bem como o Spirit of Escatsy estará assente num anel com uma placa de cobre identificativa do Silver Ghost original.

A homenagem ao modelo de 1907 continua com a grelha preta que estará nos 35 Ghost de 2018 bem como o interior com predominância da cor verde floresta, ou o relógio com a gravação alusiva ao original nestes «um de trinta e cinco».

O progresso tecnológico do novo Ghost está presente na insonorização de um habitáculo inspirada no novo Phantom – autodenominado “o carro mais silencioso do mundo” – para se poder desfrutar do mais avançado sistema multimédia da Rolls-Royce que responde ao comando de voz.