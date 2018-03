A Dacia anunciou que atingiu o marco de 5 milhões de vendas a nível global desde 2004.

Em 2017, as vendas da marca branca do grupo Renault cresceram 12% com 655 mil carros vendidos.

Com seis modelos comercializados ao longo destes 14 anos, o Sandero é o Dacia com mais sucesso no mercado europeu.