O McLaren Senna vai mostrar-.se ao público no Salão de Genebra (em março). A marca de Woking revelou agora “factos e números” sobre aquele que apresenta agora como o seu carro de estrada com o “mais potente motor de combustão interna”.

De uma certa forma, pode-se dizer que este modelo que homenageia Ayrton Senna é um carro com um despenho de pista e homologação para estrada. Este McLaren acelera dos 0 aos 100 km/h em 2.8 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 6.8 segundos e atinge a velocidade máxima de 340 km/h.

Na base desta performance está o 4.0 litros V8 biturbo com 800 cv de potência e 800 Nm de binário conjugando-se com o chassi de fibra de carbono para resultar um carro com apenas 1.198 kg de peso – juntando a estes fatores a aerodinâmica e a suspensão ativa, o McLaren Senna consegue gerar uma pressão aerodinâmica de 800 kg a 250 km/h.

Com o preço de 750 mil libras (quase 850 mil euros), as 500 unidades que serão feitas deste superdesportivo já estão todas reservadas. O único McLaren Senna qye ficou fora das ordens de compra foi leiloado em dezembro passado.