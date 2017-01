A Honda apresentou uma moto que se equilibra sozinha, ou seja, que fica direita (i.e., em pé) quando apoiada somente nas suas duas rodas. Para se ser mais preciso, mais do que a moto, o que Honda apresentou foi a plataforma «Riding Assist» que permite esta proeza.

Esta plataforma consegue manter a moto equilibrada com velocidades abaixo de 5 km/h por movimentação do garfo frontal alterando o ângulo do guiador quando o andamento o solicitar – com ou sem condutor…

O equilíbrio, como noticia o «motor1.com» é obtido com o recurso a três motores elétricos: um para modular o ângulo do garfo; outro para o ajuste do guiador; e o terceiro no eixo frontal que permite à moto deslocar-se por si própria.