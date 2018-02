A Renault apresentou o novo ZOE que em 2018 chega com um motor mais potente e mais rápido.

O novo motor R110 de 80kW tem o mesmo tamanho do R90, mas dá o elétrico da marca francesa mais 12kw (16 cv) de potência.

Em baixas velocidades, a resposta do novo R110 é idêntica à do R90, mas o novo ZOE consegue agora ser quase dois segundos mais rápido quando se entra na autoestrada e se passa de uma velocidade de 80 para 120 km/h.

O novo ZOE chega também agora de série com compatibilidade com o sistema operativo Android e com a nova cor púrpura metalizada – extensível ao interior...

A nova versão do elétrico da Renault chega com a primavera.