Tesla anunciou hoje que vai chamar às oficinas 123 mil veículos do modelo S, fabricados antes de abril de 2016, devido a problemas de “corrosão excessiva” nos parafusos da direção hidráulica.

Num e-mail enviado aos proprietários do modelo S, a Tesla garante que o problema que levou ao “recall” não colocou em causa em nenhum momento a segurança do veículo ou dos passageiros. A marca americana garante que a “corrosão excessiva” acontece apenas com veículos que circulam em regiões com temperaturas muito baixas.´

O “recall” surge numa altura em que a empresa liderada pelo empresário Elon Musk enfrenta uma investigação devido ao acidente com um veículo autónomo modelo X, que provocou um morto, na semana passada.

O carro colidiu com uma barreira numa auto-estrada de Mountain View, Califórnia, tendo sido depois atingido por outros dois veículos. Segundo as autoridades locais, o Tesla começou a arder ainda antes de ser atingido pelas outras viaturas.

O motorista do Tesla, de 38 anos, morreu num hospital próximo, logo após o acidente.

Na passada terça-feira, a Tesla reconheceu no Twitter oficial que "ainda não se sabe o que aconteceu nos momentos que antecederam o acidente". Nesse mesmo dia, o Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos EUA anunciou a abertura de uma investigação federal ao acidente. O anúncio foi acompanhado por uma queda do valor das ações da companha na Bolsa de Nova Iorque.

A investigação está particularmente interessada no sistema Autopilot, que permite um determinado número de manobras sem a intervenção do motorista.

Em 2016, um motorista americano já havia morrido enquanto dirigia um Tesla Model S equipado com Autopilot.