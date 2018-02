A Citroën revelou como vai ser a terceira geração do Berlingo que será apresentado no Salão de Genebra do próximo mês.

Com o novo Citroën Berlingo Multispace está assim revelado também um dos novos modelos da nova geração Leisure Activity Vehicle que será produzida na PSA Mangualde, como o grupo francês tinha anunciado nesta semana.

Entre as grandes novidades está o design que a PSA destinou para cada marca do grupo no seu segmento – introduzindo também a nova plataforma comum EMP2 – e a introdução da caixa de velocidades automática EA T8 (oito velocidades).

No caso da Citroën, o Berlingo Mulstispace ganha a frente dos novos C3 Aircross ou C4 Cactus. Mas novidade tabém é que a nova geração LAV do grupo francês chega com os tamanhos M e XL com o maior a oferecer uma capacidade para até 7 passageiros.

Reforçado nas tecnologias de conectividade o Berlingo melhora no conforto, mas também na segurança com 19 sistemas de assistência à condução.