O Volvo XC40 foi eleito o Carro Europeu do Ano 2018 inscrevendo a marca sueca pela primeira vez no palmarés do troféu com 55 anos.

O SUV mais pequeno da Volvo bateu o Seat Ibiza e o BMW Série 5, completaram o pódio.

A eleição foi feita por um júri de 60 membros de 23 países europeus.

“Vencer este troféu com o nosso novo XC40 é um ‘timing’ perfeito. A Volvo tem agora pela primeira vez três SUV na sua gama. O XC40 será um forte contribuinte para mais crescimento levando-nos para um segmento SUV novo e de crescimento rápido”, afirmou o presidente da Volvo Cars, Hakan Samuelsson.

O Volvo XC40 é o terceiro, mais novo e mais pequeno irmão da atual família SUV da Volvo – com o XC60 e o XC90 – tendo sido apresentado em setembro.

Assim ficou a classificação dos sete finalistas nomeados de uma lista inicial de 37 candidatos:

1. Volvo XC40 – Carro europeu do Ano 2018 – 325 pontos

2. Seat Ibiza – 242 pontos

3. BMW Série 5 – 226

4. Kia Stinger – 204

5. Citroën C3 Aircross – 171

6. Audi A8 – 169

7. Alfa Romeo Stelvio – 163