O Grupo PSA anunciou que a fábrica de Mangualde fará parte do projeto de lançamento de uma “nova geração de veículos” para as marcas Peugeot, Citroën e Opel (e Vauxhall no Reino Unido).

Este programa de desenvolvimento, que a unidade de produção portuguesa dividirá com a fábrica de Vigo, em Espanha, consistirá na criação de um novo veículo para cada uma das marcas referidas tendo por base uma nova plataforma a partir da EMP2 que serve de base a vários veículos do grupo.

Por outras palavras, o projeto com nome de código «K9» [como está na legenda da imagem disponibilizada] versará o novo LAV (Leisure Activity Vehicle) a ser fabricado com uma base comum para os novos Peugeot, Citroën e Opel, mas com a roupagem própria de cada marca.

Ou seja, o Peugeot Partner, o Citroën Berlingo e o Opel Combo serão atualizados com um LAV de dois tamanhos (de 5 ou 7 lugares) respetivo para as frentes que já se mostraram na imagem.