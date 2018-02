É com alma radical e desportiva que a Peugeot encara o próximo Salão de Genebra (8 a 18 de março). Entre as novidades apresentadas pela marca francesa, está um concept perfeito para os exploradores: o Rifter 4x4.

O look "safari moderno" é evidenciado com as cores da carroçaria: um tom cinzento brilhante, uma máscara em preto mate entre a grelha e o capô, assim como na bagageira. Os detalhes em amarelo vivo presentes nas inserções sob as luzes de nevoeiro, monograma na grade, laterais, etc... complementam o visual dinâmico.

O mesmos tons são encontrados no interior onde o tecido em alcantara preto marca forte presença e é contrastado com a cor amarela nas costuras.

Feito para subir montanhas

Equipado com um sistema de tração às 4 rodas, desenvolvido pela DANGEL, especialista em transformações 4WD, o Rifter 4x4 Concept assume-se como um verdadeiro profissional da escalada.

A transmissão 4x4 é ativada através de um sistema de acoplamento viscoso, operado através de um seletor situado à mão no painel de bordo, à direita da manete da caixa de velocidades, sendo propostos 3 modos de condução:

Modo “2RM”, que permite rolar com tração simples, para uma condução no quotidiano; Modo “4RM”, em que a transmissão se encarrega, por si, de enviar potência para as rodas traseiras em caso de perda de motricidade Modo “Lock”, para bloquear o eixo traseiro, útil para transposições extremas e cruzamentos de obstáculos.

E para chegar mais longe... a Peugeot colocou debaixo do capô um motor BlueHDi 130, com transmissão manual de 6 velocidades, desenvolvendo um confortável binário de 300Nm.

Vamos ver as estrelas?

Preparado para passeios longe da civilização, o Rifter 4x4 Concept conta com uma rampa de luzes LED na parte superior do para-brisas (100 LED de 300 W). Ou seja, enfrentar a escuridão não é problema.

Mas, quem quer adormecer sob a luz das estrelas pode fazê-lo graças a uma tenda “Overland”, desenvolvida pelos especialistas da Autohome. Não é preciso ser um escuteiro para conseguir instala-la. Esta desdobra-se a partir do seu compartimento sobre as barras de tejadilho.

A aventura não acaba aqui. O Rifter 4x4 Concept conta ainda com uma bicicleta BTT Peugeot eM02 FS Powertube. Trata-se e uma BTT de assistência elétrica com uma bateria compacta, integrada no quadro.