A Rolls-Royce anunciou uma parceira com a National Geographic para a publicação diária de filmes e atualizações em fotografias dos últimos testes que o Cullinan irá realizar em várias partes do mundo até ao seu lançamento no final deste ano.

O projeto designado «The Final Challenge» («O Desafio Final») começará nas Highlands da Escócia nesta quarta-feira e será transmitido nas redes sociais da Rolls Royce e da National Geographic (os sites respetivos também prometem acompanhamento) com continuação marcada para a neve dos Alpes austríacos, nos desertos do Médio Oriente até terminar nos “terrenos mais duros” dos Estados Unidos.

O SUV da Rolls-Royce (que não lhe chama SUV) irá enfrentar vários desafios todo o terreno acompanhado pelo explorador Cory Richards – considerado o Aventureiro do Ano 2012 para a National Geographic.

“O público e os clientes de hoje verão a Rolls-Royce sob uma luz totalmente nova enquanto o Cullinan demonstra quanto um Rolls-Royce é capaz. E, em pouco meses, os nossos clientes poderão experienciar eles mesmos esta capacidade quando forma para o volante“, afirmou o diretor executivo da marca, Torsten Müller-Ötvös.