O Lamborghini Urus fez uma digressão mundial para se apresentar in loco em mercados selecionados e um dos resultados foi um álbum de fotografias que mostra o Super SUV em cenários que vão desde o Monte Fuji, no Japão, à capital de França, Paris passando pelo Dubai.

A volta ao mundo que começou em dezembro de 2017 em casa, em Sant’Agata Bolognese, durou quatro meses e passou por 114 cidades, Concluído o programa de apresentação mundial, a Lamborghini prepara agora a estreia global para daqui a “poucos meses” do SUV com que espera duplicar as vendas da marca.