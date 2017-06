Pense um pouco, qual foi o táxi mais veloz que alguma vez viu? E se tivesse a rara oportunidade de entrar num táxi “diferente”, como por exemplo, um Lamborghini Huracan?

A ideia foi de uma empresa britânica, a Handsome Cabs, que decidiu oferecer valor acrescentado ao seu serviço normal de táxi. A forma encontrada foi adquirir um Lamborghini Huracán de 610cv no que será, provavelmente, o táxi mais rápido do mundo.

“Quisemos oferecer algo verdadeiramente diferente aos nossos clientes”, explicou John Bishop, o responsável máximo pela Handsome Cabs.

“Tivemos a ideia há cerca de mais ou menos um ano, sendo que, a partir desse momento, decidimos tudo fazer para colocá-la em prática. Acreditamos que é algo que nos fará sobressair, ainda que tudo aponte para que venha a ser utilizado por estudantes que vão ou voltam de festas, assim como por homens de negócios que viajam em serviço”, acrescentou.

Not your average cab - we’ve granted @HandsomeCabs a private hire licence for a Lamborghini! #SuperCab pic.twitter.com/XwcLhexAkz