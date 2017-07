A Volkswagen está determinada a mudar a imagem depois do Dieselgate com o lançamento de várias famílias de modelos elétricos e híbridos. A última novidade é o protótipo Gen.E, curiosamente um modelo com dimensões semelhantes às do Golf. Tanto que já é considerado um provável estudo sobre a oitava geração do ícone da Volkswagen.

Para já, o Gen.E é descrito pela Volkswagen como um modelo de desenvolvimento para “uma nova geração de veículos com mobilidade eficiente de longa distância com autonomia superior aos 400 km”.

Além de uma nova bateria de iões de lítio, mais leve e mais protegida contra colisões e incêndios, assim como um motor elétrico mais leve, o Gen.E pode ser carregado por robots, em estacionamentos públicos ou parques de estacionamento subterrâneos.

Já o formato lembra o do Golf, embora mais futurista. As portas são de abertura tipo asa de gaivota e sem puxadores. A secção traseira, com o pilar B unido com a asa da tampa da mala, assume a forma de um spoiler de grandes dimensões.

Segundo a Volkswagen, o Gen.E foi desenvolvido sobre uma plataforma de baixo peso, desenhada para a máxima segurança em caso de acidente.