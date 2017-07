A Audi continua a elevar as expetativas sobre o próximo A8, que será revelado já a 11 de julho. Agora, com o anúncio de que o topo de gama contará com um massajador de pés para os ocupantes dos lugares traseiros. O “mimo” estará disponível em opção e apenas na versão longa A8L.

O anúncio deste novo e invulgar equipamento foi feito através de um vídeo centrado no futuro A8L, a versão longa (daí o “L”), que promete desta forma levar ao extremo o conforto para os ocupantes.

No vídeo é possível ver que o sistema surge instalado nas costas dos bancos dianteiros. Uma vez acionado, faz aparecer uma pequena base de apoio para que o “utilizador” possa estender as pernas e colocar os pés no painel elétrico responsável por massajar os pés.

O sistema, que faz parte de um pacote a que a Audi chama de “Relaxation Seat” (banco de relaxamento), poderá ser regulado através de uma consola central com ecrã táctil para os lugares de trás. No mesmo ecrã tátil, os ocupantes podem regular também a disposição dos bancos, ou até mesmo o ar condicionado.

Verdadeira montra tecnológica, o A8, de resto, contará com tecnologia de condução autónoma de nível 3, ou seja, capaz de conduzir-se sozinho, acelerando e travando sem intervenção humana.

Será capaz ainda de estacionar-se sozinho e circular com o motor de combustão desligado, sempre que a velocidades entre os 55 e os 160 km/h, e a partir do momento em que o condutor tire o pé do acelerador.