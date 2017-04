Miguel Oliveira conquistou a pole-position do GP da Argentina de Moto2 após uma qualificação emocionante. Esta é a primeira pole do piloto português na classe intermédia depois da 16ª qualificação.

O piloto da KTM carimbou o primeiro lugar da grelha de partida para a corrida deste domingo com o tempo de 1m45.616s à frente de Franco Morbidelli por menos de um décimo de segundo.

Com a pista ainda a secar da chuva que caiu durante a tarde, a primeira parte da sessão foi dominada por Alex Marquez. Mas, a segunda, foi para o português.

Miguel Oliveira passou a rodar muito rápido a partir do momento em que foi para a pista com os pneus e slick e passou para a forte sofrendo vários ataques e, em certas alturas, vivendo-se um ambiente quase de corrida.

Márquez ficou para trás com o português a melhorar o tempo para dentro do segundo 45 quando já estava na pole e fazendo um tempo final que acabou por resistir a um primeiro ataque de Thomas Luthi a um segundo do espanhol e, depois, ao forcing final de Franco Morbidelli, o vencedor da prova de abertura, no Qatar.

Qualificação para o GP da Argentina (Moto2):1. Miguel Oliveira, 1m45.616s

2. Franco Morbidelli, +0.099s

3. Alex Márquez, +0.248s

4. Thomas Luthi, +0.374s

5. Jesko Raffin, +0.437s

6. Mattia Pasini, +0.528s

7. Sandro Cortese, +0.529s

8. Xavi Vierge, +0.557s

9. Xavier Simeon, +0.581

10. Lorenzo Baldassarri, +0.804s

Miguel Oliveira: «Estou confiante para a corrida»