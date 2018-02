Miguel Oliveira volta nesta terça-feira às pistas para os primeiros testes oficiais de 2018 da pré-época de Moto2.

O piloto português entra com expetativas altas para esta época, mas quer controlar a confiança com a calma que é preciso ter para não desperdiçar pontos logo de início.

“As expectativas são altas para o Campeonato, mas tenho de ter a calma de sempre, arriscar quando for preciso, porque é assim que se somam pontos importantes nas primeiras corridas, que podem vir a ser decisivos nas contas finais.”

Com informa no seu site, Miguel Oliveira aproveitou a pausa de inverno não só para treinar como para ser operado para retirar a placa de titânio colocada na clavícula direita na sequência da queda de 2016 quando se estreava no Moto2 pela Leopard Racing.

“O inverno tem sido passado a fazer trabalho físico e muito, mas mesmo muito, ginásio. A minha preparação não foi muito diferente do que é costume, mas tenho tentado passar mais tempo em cima de motos do que é habitual, para começar o campeonato mais forte do que nos últimos anos. É esse o meu foco, é esse o meu objetivo para este início de temporada.”

A pré-epoca do Moto2 prossegue desta terça até quinta-feira com os testes em Valência, para onde se prevê tempo frio e chuvoso.

O piloto português da KTM Ajo revelou nesta segunda-feira o capacete para esta época.