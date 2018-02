A Mercedes revelou as novidades em relação ao topo de gama Maybach Classe S, que vai apresentar internacionalmente no Salão de Genebra do próximo mês.

Uma nova grelha, a opção por pintura a dois tons (com nove combinações previstas) e novas cores também no interior renovam o luxo do modelo.

O Mercedes-Maybach Classe S apresenta-se nas versões S 560 e S 560 4Matic de 4.0 litros V8 e 469 cv e na S 650 de 6.0 litros V12 de 630 cv.

O Maycbach Classe S excede o comprimento do regular Mercedes Classe S em 20 centímetros – para um total de 5.462 mm – significando que o luxo do topo de gama também se mede no conforto pelo aumento de espaço interior.