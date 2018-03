«I Am Paul Walker» é o documentário que Derik Murray está a produzir para a plataforma de «streaming» Paramount Network sobre a vida do ator da saga «Velocidade Furiosa», que faleceu num acidente de carro em 2013.

O documentário com realização de Adrian Buitenhuis “explora a prolifica carreira cinematográfica de Walker e mostra um lado do Paul que poucos conheciam”, relara a «Entertainment Weekly» explicando tratar-se “da sua paixão pela vida marinha e dos oceanos até ajudar na reconstrução do Haiti depois do sismo devastador”.

«I Am Paul Walker» contará também com “entrevistas com alguns dos colegas de ecrã do Paul que o conheciam melhor”, cujos identidades serão reveladas mais tarde. O documentário está previsto para o verão.