A Land Rover apresentou no Salão de Genebra o SUV de duas portas, Range Rover SV Coupé. Trata-se de um regresso às origens para a marca britânica, já que apenas a primeira geração do Range Rover teve direito a essa variante. Um design que saiu dos planos em 1981, mas que regressa em 2018.

Ainda assim, esta é uma versão limitada que não está acessível a qualquer carteira. O Range Rover SV Coupé será produzido em apenas 999 unidades com previsão de entrega aos primeiros clientes no quarto trimestre de 2018. Quanto ao preço…já lá vamos.

Pequenas grandes diferenças

A nível geral, o design exterior do SV Coupé mantém-se fiel ao que a Land Rover nos habituou nos SUV Range Rover. Contudo, há algumas diferenças de relevo neste modelo em específico: além da ausência (óbvia) das duas portas traseiras, a divisão Special Vehicle Operations (SVO) da marca inclinou ligeiramente a linha do tejadilho para combinar na perfeição com as linhas de um coupé.

Mas, o ponto forte deste SUV é mesmo o “recheio”. Os acabamentos luxuosos com materiais premium são o grande destaque do SV Coupé.O couro, a madeira e o alumínio estão bem presentes no habitáculo que oferece o máximo espaço e conforto aos passageiros. Os clientes menos tradicionais podem optar por dois tons distintos nos bancos dianteiros e traseiros. Os ‘puristas’ podem sempre escolher um visual monocromático.

A nível tecnológico, destaque para o sistema Touch Pro Duo (dois ecrãs de 10 e 12 polegadas, respetivamente).

Um pesado atlético

Apesar das grandes dimensões, o Range Rover SV Coupé é o mais veloz de sempre graças à poderosa motorização: um V8 5.0 litros Supercharged gasolina de 565 cv de potência e 700 Nm de binário máximo. Vai dos 0 aos 100 km/h em 5,3 segundos e a velocidade máxima registada é de 266 km/h.

O Range Rover SV Coupé chega no quarto trimestre de 2018. Para o mercado português, o preço começa nos…361.421,64 euros.