A Land Rover assinala 70 anos em 2018 e as celebrações do aniversário já se fazem com a apresentação do Defender “mais poderoso e rápido alguma vez feito”.

O Land Rover Defender Works V8 acelera dos 0 aos 96 km/h em 5.6 segundos. No seu coração está um motor 5.0 litros V8 a gasolina com uma potência de 400 cv e um binário máximo de 515 Nm – bem mais do que os 120 cv e 360 Nm do Defender standard…

Destaca-se também a transmissão automática de oito velocidades ZF. A velocidade máxima (aumentada) está limitada aos 170 km/h, assim como é limitada a 150 exemplares esta edição que traz gravada o 70.º aniversário que se assinala.

Deu início à Land Rover, desapareceu por 63 anos e volta a casa para ser arranjado

“Conseguimos libertar todo o potencial do icónico Defender, cuja tão apreciada forma se mantém sinónimo da Land Rover 70 anos depois de ter sido vista em público pela primeira vez”, afirma o diretor da Jaguar Land Rover Classic, Tim Hannig.

O preço base no Reino Unido é de 150 mil libras (cerca de 170 mil euros). O Land Rover Defender Works V8 - 70th Edition está disponível para o mercado europeu mediante importação requerida individualmente.