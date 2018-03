A Ford apresenta à Europa no Salão de Genebra o SUV Edge na sua versão desportiva ST-Line.

O novo Ford Edge é o SUV mais tecnologicamente avançado da marca com câmaras e sendsores de assistência á condução.

O cruise control adaptável para manter uma distância segura, a travagem pós-colisão para evitar um segundo embate ou o sistema no volante que ajuda a evitar choques com veículos lentos ou parados são alguns dos sistemas de assistência em destaque.

O novo Edge também estreia na Europa o motor de 2.0 litros biturbo EcoBlue diesel com 238 cv de potência dispondo o SUV de uma caixa automática de oito velocidades e tração integral.

A Ford apresenta também o novo Ka+ Active numa redefinição do modelo para um crossover compacto de cinco portas com motorizações de 1,2 litros Ti-VCT a gasolina com 70 ou 85 cv e o 1.5 litros TDCi diesel de 95 cv.