Jamie Barrow estabeleceu um novo recorde de velocidade em snowboard a reboque de um carro: 149.65 km/h.

O snowboarder britânico bateu nesta segunda-feira o seu próprio recorde de 2016 que já constava também nos Recordes Guinness.

Há dois anos, Barrow atingiu a velocidade de 99.87 km/h no gelo do Lago de St. Moritz. Agora, voltou ao local para ser puxado por um Maserati levante e bater a marca por 50 km/h.

O SUV da Maserati estava equipado com pneus Pirelli Scorpion Winter com 474 pregos cada.

Barrow chegou a atingir os 151.57 km/h no percurso de 900 metros (com mais 400 metros para cada lado para aceleração e travagem do Levante), mas as regras do Guinness impõem que se faça uma segunda tentativa.

Essa teve como velocidade máxima os 147.72 km/h e é a média das duas tentativas que fica como marca validada: 149.65 km/h.