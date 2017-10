Ken Block foi visto a treinar algumas manobras no centro de Detroit, nos Estados Unidos, e uma das perguntas que já se faz é «Vem aí o Gymkhana 10»?

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o norte-americano a fazer piões, a acelerar nos dois sentidos num espaço vedado só para ele e a ser seguido por um drone.

A confirmar-se mais um episódio da série Gymkhana, esta será a estreia do Hoonicorn V2 nestas andanças – o Ford Mustang de 845 cv de potência com dois turbos que já dominou o Pikes Peak no Climbkhana.

Enquanto não há confirmações do nome da próxima exibição de Block, fique com o vídeo dos treinos: