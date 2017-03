Miguel Oliveira entrou no Mundial 2017 de Moto2 com o quarto lugar no GP do Qatar, que foi ganho por Franco Morbidelli.

O piloto português partiu mal e caiu posições, mas rapidamente voltou ao seu quinto lugar inicial.

Miguel Oliveira esteve a lutar com Takaaki Nakagami pelo quarto lugar, mas o japonês disparou mais para a frente e acabou por passar Álex Márquez.

Passou a ser então o espanhol o alvo do português da KTM que, a 11 voltas do fim, ganhou mesmo o 4º lugar a Márquez. E foi perseguir novamente o japonês, que acabou por voltar a não conseguir passar depois de um fortíssimo ataque no último par de voltas que durou até à bandeira de xadrez.

Franco Morbidelli fez uma grande corrida e saiu da pole-position para a primeira vitória no Mundial.

O italiano foi ameaçado por Thomas Luthi no início, mas, depois, destacou-se para um triunfo tranquilo, com o suíço a contentar-se com o segundo lugar do pódio.

Classificação do GP do Qatar (Moto2):

1. Franco Morbidelli, 40m18.480s

2. Thomas Luthi, +2.681s

3. Takaaki Nakagami, +3.304s

4. Miguel Oliveira, +3.584s

5. Álex Márquez, +11.226s

6. Luca Marini, +13.747s

7. Fabio Quartararo, +13.988s

8. Lorenzo Baldassarri, +17.465s

9. Xavi Vierge, +17.477s

10. Axel Pons, +17.767

