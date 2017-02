«Hamilton é o Messi da F1, e Cristiano Ronaldo seria o Fernando Alonso.» Onde é que já lemos isto? Não tínhamos lido até agora. O que tínhamos lido era que «Márquez é o Messi das motos, Rossi o Ronaldo».

É semelhante. Mas agora passa-se do MotoGP para a Fórmula 1. Porque quem diz que Hamilton será Messi e Alonso Ronaldo é Carlos Sainz Jr., o piloto espanhol da Toro Rosso.

«Hamilton é o Messi da F1 e Cristiano Ronaldo seria o Fernando Alonso, apesar de que o Cristiano gosta muito de si. O Fernando também gosta se si, mas não tanto. É porque o Fernando é o melhor. E o Cristiano é o melhor?»

É desta forma que Sainz compara a F1 com o futebol numa conversa no programa «El Transistor» da «Onda Cero». Pela linha de raciocínio do madrileno, Ronaldo será o melhor do futebol… ou a interrogação no lugar de uma afirmação pelo homem da Toro Rosso quer dizer dúvidas?

A divisão entre os que são por Ronaldo e os que são por Messi é algo tão incontornável como se pode ver pelo exemplo do MotoGP já aqui referido – aqui (e agora) e na altura devida, quando colocaram os futebolistas em cima de uma Honda e de uma Yamaha.

Nessa altura, também houve quem justificasse as suas escolhas. E, essas, ficam (porque são) de cada um. Sainz, nesta conversa, também se escolhe a si: «Não acho que [Max] Verstappen seja melhor do que eu. Se perguntares a todos os pilotos, dir-te-ão que cada um deles é o melhor.»