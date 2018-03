A madrugada que passou (em Portugal) foi noite de Óscares em Hollywood e a Fórmula 1 não deixou nesta segunda-feira de fazer também a sua eleição.

Também no Grande Circo foram eleitos os melhores realizador, filme, fotografia, mas também outras categorias só vistas aqui na F1.

Fique a conhecer os vencedores dos Óscares da F1 e, depois, o porquê da sua escolha pelo vídeo revelado:

Melhor realizador: Daniel Ricciardo

Melhor argumento original: Sebastian Vettel

Melhor beijo no ecrã: Vandoorne & Alonso

Prémio de carreira: Felipe Massa

Melhor guarda-roupa: pintura de 2017 da Force India

Melhor ator secundário. Patrick Stewart

Melhores efeitos especiais: GP de Singapura

Melhor Filme: GP do Azerbaijão

It's the morning after the night before in Hollywood

The highlight of the global awards season is over for another year

The #F1 #Oscars have been handed out 😉 😂 pic.twitter.com/Q6gEdrnQQL

— Formula 1 (@F1) 5 de março de 2018