O Ford Mustang renovou-se para o mercado europeu neste ano de 2018 e apresenta-se mais musculado, quer pelo assumido “estilo mais atlético” como pelo aumento de potência, e também mais amigo do condutor.

O icónico desportivo da Ford chega agora com o motor de 5.0 litros V8 evoluído para 444 cv de potência e 529 Nm de binário. Mas também com uma versão mais modesta 2.3 litros EcoBoost a gasolina com 286 cv e 440 Nm.

Ambas as motorizações podem ser equipadas com a caixa automática de 10 velocidades ou a manual de seis. Em modo automático o Mustang mais potente aponta a uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4.3 segundos. Em modo manual, o 2.3 litros aponta a uma condução mais eficiente no consumo.

O novo Mustang também evoluiu na segurança e vem dotado de um assistente de condução de pré-colisão com deteção de peões ou o sistema de manutenção na faixa. No plano do conforto, o modo «Boa Vizinhança» permite abafar o poderoso ronco do «muscle car» em alturas do dia em que não queira chamar as atenções...

