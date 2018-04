O ritmo de produção do Tesla Model 3 tem sido notícia entre os números inicialmente pretendidos por Elon Musk no fabrico de um carro que tem uma considerável lista de clientes à espera.

O cofundador da Tesla anunciou agora que, em breve, o ritmo de produção do Model 3 chegará às duas mil unidades por semana. O anúncio (oficioso) foi feito por Musk aos seus colaboradores num e-mail que o «Carscoops» cita.

“Tem sido extremamente difícil ultrapassar a taxa de os dois mil veículos por semana do Model 3, mas finalmente estamos lá. Se as coisas correrem como planeadas ao dia de hoje, excederemos esse número de forma confortável num período de sete dias”, escreve Musk.

O empresário acrescenta que “além disso, toda o sistema de produção Tesla está agora sob fundações firmes para esse marco” significando que a construtora automóvel estará “em condições de exceder uma taxa de produção combinada para os Model S, X e 3 de quatro mil veículos por semana e a subir depressa”.

Sendo este número “já o dobro do ritmo de 2017”, Musk antevê para o “final do ano” aumentos significativos: “Acredito que estaremos a produzir pelos menos quatro vezes mais veículos do que no ano passado.”