Dakar: Sainz já está em Córdoba para fazer a consagração

Carlos Sainz (Peugeot) chegou a Córdoba no primeiro lugar do Dakar com 46 minutos de vantagem sobre o segundo classificado.

O seu mais direto perseguidor é a um dia do fim Nasser Al-Attiyah (Toyota) que fez o que pôde vencendo a 13.ª etapa desta sexta-feira.

Mas o qatari, na duríssima tirada de quase 1.000 km de ligação entre San Juan e Córdoba só conseguiu ganhar cerca de 20 minutos ao espanhol nos 424 km cronometrados.

Na 14.ª e última etapa, neste sábado, com apenas uma especial de 120 km cronometrados, Al-Attiyah precisa que o espanhol tenha algum problema mecânico ou outro qualquer azar para lhe retirar a vitória na prova.

Um acidente de percurso foi o que aconteceu nesta sexta-feira a Séphane Peterhansel (Peugeot).

O francês perdeu muito tempo (mais de uma hora para o vencedor da etapa e perdeu o segundo lugar da classificação geral, mas não perdeu ainda a possibilidade de chegar ao pódio cujo terceiro lugar é ocupado pela Toyota de Giniel de Villiers - terceiro na etapa (a 13m06s de Al-Attiyah) logo atrás de Lucio Alvarez (Overdrive Toyota), que ficou a 11m16s do vencedor do dia .

Bernhard ten Brinke é que não teve a mesma sorte que Peterhansel e os problemas mecânicos não o deixaram continuar despois desta penúltima etapa em que partiu em quarto da geral.

Com a queda de Peterhansel na classificação anda na primeira parte da etapa, Carlos Sainz já fez nesta sexta-feira uma gestão da vantagem que tem. E se nada de inesperado se intrometer nos 46 minutos sobre A-Attiyah, o espanhol tem o caminho totalmente aberto para vencer pela segunda vez a prova rainha do todo o terreno.

Classificação geral (1arros):

1. Carlos Sainz (Peugeot), 47h46m30s

2. Nasser A-Attiyah (Toyota), +46m18s

3. Giniel de Villiers (Toyota), +1h20m00s

4. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +1h28m08s

5. Jakub Przygonski (X-Raid Mini), +2h46h32s

(...)