Duas semanas antes da apresentação mundial, a Brabham Automotive revelou agora os detalhes do Brabham BT62, juntamente com uma fotografia que deixa já uma ideia do que vai ser o carro.

É certo que se trata de uma foto, da traseira, apenas para despertar a curiosidade dos que gostam deste tipo de carros desportivos, mas a verdade é que podemos constatar que o BT62 vai contar com uma iluminação traseira em LED muito fina, bem como com uma asa traseira em fibra de carbono.

Com características de desempenho o carro da marca britânica é um verdadeiro puro sangue que vai ser capaz de deixar qualquer condutor ou piloto empolgado pelo desempenho do V8 de 5.4 litros, para puxar um peso seco de apenas 972kg.

Com um chassis otimizado para um desempenho aerodinâmico agressivo, o Brabham BT62 oferece mais de 1200kg de downforce e conta com travões em carbono, à frente e a trás - uma tecnologia utilizada pela Fórmula 1 e que foi introduzida pela primeira vez em 1976 pela Brabham.

Apesar do BT62 só ser lançado a 2 de maio, a marca britânica está já a receber pedidos de compra, estando as primeiras entregas do BT62 previstas para o final deste ano. Nessa altura, os que vão ter de despender cerca de 1,2 milhões de euros, para adquirir este novo desportivo, vão receber formação ao nível da pilotagem em pista, para saberem como tirar o máximo partido desta potente maquina

"Inquestionavelmente rápido, o Brabham BT62 está focado no desempenho, e envolvimento do condutor", afirmou a empresa em comunicado lembrando ainda que."Este é um carro que nasceu com um pedigree de corridas muito rico e histórico, o primeiro carro da Brabham Automotive foi projetado para exigir o máximo do condutor e recompensar os poucos que vão conseguir tornar este desafio numa realidade."

Recorde-se que esta máquina da marca britânica vai servir para comemorar os setenta anos desde que Sir Jack Brabham se iniciou nas corridas na Austrália em 1948, e a produção do Brabham BT62 será limitada a apenas setenta carros.

VEJA TAMBÉM: