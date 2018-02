A Porsche revelou as primeiras imagens oficiais do próximo 911. O 911 da geração 992 ainda é mostrado camuflado e só no exterior. As garantias são já, porém, que será o melhor 911 de sempre.

Com cinco décadas e meia de vida, o 911 é apelidado pelo seu diretor de produto como “o coração” da Porsche.

August Achleitner não poupa elogios ao seu 911 e adianta que a geração 992 vai manter toda a tradição do modelo assim como continuará a evoluir, mas não de maneira radical.

Já ninguém pode garantir que o 911 um dia não adote tecnologia elétrica na motorização, mas também se garante que não será ainda este Type 992.

E mais. Achleitner não só promete que o prazer de conduzir um 911 continua a guiar a próxima geração como dá ainda mais uma garantia: “O novo 911 também será o melhor 911 de todos os tempos.”