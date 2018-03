A Audi vai contar com um novo SUV "musculado". A marca alemã confirmou na tradicional conferência anual, a chegada do SQ2. Trata-se de uma versão desportiva do já existente Q2 e, para já, não há grandes pormenores acerca da sua motorização.

Contudo, há várias opções em aberto: o motor de 4 cilindros 2.0 litros TFSI de 231 cv que já existe no S1, ou o motor do S3 com 310 cv de potência. É expectável que a transmissão integral Quattro seja de série.

Este é apenas um dos muitos SUV’s que a Audi tem planeado para 2019. A marca alemã está atenta ao mercado chinês e vai fazer versões mais compridas do Q2 e do Q5, exclusivas para o Oriente.

Audi SQ2 apanhado antes do tempo?

Embora tenha sido confirmado recentemente, a verdade é que o SQ2 pode ter sido apanhado pelas câmaras...há dois anos. Em 2016, surgiram as primeiras foto 'paparazzi' do suposto SUV (não camuflado), em plena sessão de testes em Nürburgring, Alemanha.

