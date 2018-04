No próximo mês de maio, os amantes dos Ferrari vão poder «bater-se» pela posse de um exemplar muito especial quando for leiloado um Ferrari 550 Maranello «World Speed Record» (com o «WSR» a significar em português «Recorde Mundial de Velocidade»).

Além de já ser um exemplar raro por natureza, o carro sob licitação é uma das dez únicas unidades com volante à direita de entre o lote de 33 exemplares de uma edição especial «WSR» que assinalou os recordes mundiais de velocidade estabelecidos em 1998, no Ohio (EUA) por um 550 Maranello modificado.

Esta edição especial foi construída com as mesmas especificações do carro que percorreu 100 milhas (cerca de 161 km) à velocidade média de 190,2 mph (cerca de 306 km/h), rodou durante uma hora a uma velocidade média de 184 mph (cerca de 296 km/h) e também fez 100 km à velocidade de 188,9 mph (cerca de 304 km/h).

O 550 Maranello «WSR» dispõe de um motor 5.5 V12 naturalmente aspirado com transmissão manual de seis velocidades. O exemplar do ano 2000 que vai a leilão no dia 18 de maio tem apenas 42.786 milhas (68.857 km) no conta quilómetros e tem uma licitação estimada pela Silverstone Auctions entre as 140 mil e 170 mil libras (entre os cerca de 161 mil 196 mil euros).