O Mercedes Classe C vai aparecer renovado no Salão de Genebra – no próximo mês – com as operações de «facelift» a destacarem-se na frente.

A grelha de diamantes passa a ser standard acima e entre os redesenhados para-choques e faróis – que atrás também ganham nova forma.

O «facelift» interior assume um carácter mais desportivo ao olhar mas é na condução que há mais novidades.

Como aconteceu com o novo Classe A, também o renovado C recebe (muita) tecnologia do S na assistência à condução, que pode assumir o modo semiautónomo em “certas situações”.